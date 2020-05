Si è conclusa ieri sera la prima edizione della festa "Ciccia e birra", organizzata da Gian Matteo Santini della Creperia Kiss sulla terrazza del parcheggio multipiano. A chiudere la tre giorni di musica e divertimento è stato Roby Santini che ha presentato uno spettacolo tutto speciale. Infatti, oltre a lui e al suo corpo di ballo, c'erano il cantautore Stefano De Libertis e i ragazzi del programma tv "Ti lascio una canzone". Tanto calore ha accolto il vastese Michael Zappitelli insieme ai suoi amici Michele Perniola (vincitore del talent), Carlo Fontani e Andrea Infurna.

Nel corso della serata sul palco è salito anche Simone D'Angelo, regista del docuclip "T'aspetto a Vasto", realizzato insieme a Giuseppe Ritucci, Costanzo D'Angelo e allo stesso Stefano De Libertis, che ha cantato il brano mentre sullo schermo scorrevano le immagini del video.

Una serata che ha richiamato un grande pubblico, pronto ad applaudire le performance di uno showman d'eccellenza come Roby Santini e per ammirare i primi passi dei giovani cantanti nel mondo della musica. Il finale, poi, è stato in stile disco, con i ragazzi del corpo di ballo che dal palco hanno trascinato il pubblico in balli scatenati.