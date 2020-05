Oggi è il giorno clou di una stagione estiva che, pur con tante difficoltà, è entrata nel vivo. La Chiesa festeggia oggi l'Assunzione di Maria in cielo, ricorrenza molto cara ai vastesi che, nella tradizione, dedicavano al culto di "Sanda Marè" la giornata.

Una giornata da trascorrere in famiglia o con gli amici, al mare o in montagna, ma sempre nel segno del divertimento e con immancabili pranzi e cene. Non mancheranno gli spettacoli dedicati a grandi e piccini: a Vasto Marina ci sarà Greta (da Amici), a San Salvo una cover band di Lucio Battisti. Spettacoli e musica anche in tutti i locali della riviera.

Noi vi racconteremo cosa accadrà in questi giorni di festa, augurando a tutti voi lettori di trascorrere un felice e divertente ferragosto, e dedicando un pensiero a tutte quelle persone che non potranno vivere una giornata spensierata.