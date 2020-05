La devozione mariana si è rinnovato nel tradizionale appuntamento organizzato presso l'Arena alle Grazie dalla parrocchia di San Pietro in Sant'Antonio. Era la 23ª edizione della Veglia che, nell'Anno della Fede, ha avuto come tema "In cammino con Maria, Madre della fede".

La Veglia Mariana è stata presieduta quest’anno da Don Stellerino, parroco di San Pietro, e si è arricchita della partecipazione di Don Elio Benedetto, parroco e cantautore cristiano, di Don Angelo Di Prinzio, cappellano del carcere, del dottor Vittorio Ambrosioni, che ha anche portato l’immagine della Madonna Pellegrina di Fatima, del gruppo corale del Rinnovamento di San Salvo Marina, dei bambini che hanno animato il primo momento “Si di Maria ed il nostro si nella vita”, degli ammalati che hanno animato il secondo momento “Si di Maria ai piedi della croce-il nostro si nel dolore”, di gruppi diversi, famiglie, casa famiglia, giovani, due carcerati, “ Si gioioso di Maria-vivi la tua fede alla luce di Cristo risorto”

Molti momenti sono stati ricchi di tanta emozione. Nella Santa Messa il tema svolto è stato molto interessante – il più grande dono della Madonna resta Gesù che è fonte della nostra fede, amore del Padre,cuore del mondo, di cui fidarci, al quale ci offriamo. Presentatori sono stati Elia Rubino e Marisa Di Lello.