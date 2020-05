Daniele Stranieri non è più un giocatore della Vastese, è lo stesso difensore a renderlo noto con un post pubblicato sul proprio profilo Facebook. Arrivato ufficialmente il 23 luglio a Vasto, con tanto di firma sul contratto, insieme all'attaccante Davide Antignani, è stato tagliato dalla società. Stranieri non ha nascosto la propria amarezza per come la questione è stata gestita dalla società e per come gli è stata comunicata.

Il difensore, che dal 29 luglio da Giulianova raggiungeva quotidianamente l'Aragona per gli allenamenti, non ha convinto mister Di Santo, ora si cerca un sostituto. Potrebbe essere Luca Irmici, tra i protagonisti la scorsa stagione della vittoria del campionato di Promozione. Il centrale di San Severo, che piace al tecnico, è sceso in campo nell'amichevole di martedì contro il Montenero, finita 3-0 con gol di Benedetti, Di Vito e Torres. Le sue richieste economiche però sembrano essere distanti da quelle che la dirigenza è in grado di soddisfare, si tenterà di raggiungere un accordo che accontenti entrambe le parti.

Potrebbe vestire il biancorosso anche solo l'argentino Rodrigo Veron, obiettivo ormai seguito da tempo e nemmeno più tanto nascosto. Il centrocampista del San Salvo, è attualmente in patria, si attende il suo rientro in Italia per provare a chiudere definitivamente la trattativa. In questo caso Spagnuolo verrebbe schierato come centrale difensivo insieme ad uno tra Triglione e Catenaro.