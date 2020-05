Appuntamento di prestigio per l'edizione 2013 di Musiche in Cortile, organizzata da Muzak Eventi con la collaborazione dell'amministrazione comunale. Nella "nuova" location di piazza del Popolo arriva Simona Molinari accompagnata da La Mosca jazz band. Prima del concerto dell'artista di origini abruzzesi è Manuel Foresta a salire sul palco. Il giovane cantautore campano è reduce dall'esperienza del talent show "The Voice of Italy", in cui ha messo in mostra le sue qualità. Accompagnato da un trio chitarra-piano-contrabbasso Manuel Foresta ha raccolto gli applausi del pubblico con la sua bella voce e la sua presenza scenica che, a sentire gli addetti ai lavori, migliora esibizione dopo esibizione.

Il palco poi è tutto di Simona Molinari, che regala una serata di gran classe al pubblico presente nella sala a cielo aperto. Neanche il tempo di iniziare il concerto che già regala acuti da brivido, giusto per far capire cosa è capace di fare con la sua voce. Si va da Egocentrica, il brano che le ha dato la notorietà a quello cantato anche in duetto con Ornella Vanoni. Silenzio e poi applausi, quando introduce il suo brano "Nell'aria", dedicato alle vittime del terremoto che ha colpito nel 2009 L'Aquila, la città in cui è cresciuta.

La serata sale d'intensità quando Simona Molinari e la sua band esplorano i sentieri dell'elettro-swing. A dare il la è un brano del grande maestro Lelio Luttazzi, "Canto anche se sono stonata" per arrivare poi a quella che lei stessa chiama una fase "educativa", un percorso che dalla musica degli anni 30 arriva al tormentone "Gangnam style" e poi lanciarsi nei ritmi del moderno swing.

Non mancano, dopo i tanti concerti tenuti in Cina, una canzone nella lingua orientale per poi tornare alle sue origini partenopee con Maruzzella. I suoi virtuosismi vocali raggiungono l'apice quando canta "Mister Paganini" di Ella Fitzgerald. Si finisce, nel momento dei bis, con il pubblico a ballare sotto il palco e una Simona Molinari non poco divertita. E, per concludere la serata, dopo il concerto la cantante si ferma anche per foto e autografi con tutti i suoi fan.