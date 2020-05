E' di un ferito il bilancio dell'incidente stradale verificatosi attorno alle 19.15 di oggi lungo il viadotto Histonium di Vasto.

Sul posto una pattuglia della polizia municipale e un'ambulanza del 118. Per cause che i vigili stanno accertando, all'altezza dell'incrocio regolato da semaforo a chiamata, auto e moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato il motociclista. In corso le operazioni di soccorso.