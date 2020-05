Il tratto di pista ciclabile di Vasto Marina che corre parallelo alle dune è al buio. Non è una novità, poichè subito dopo la sua inaugurazione, il "solito" manipolo di teppisti aveva distrutto i lampioni e l'amministrazione comunale, di fronte all'ennesimo atto di vandalismo, ha alzato bandiera bianca lasciando il percorso non illuminato.

E così, per poterla percorrere di sera senza correre pericoli, bisogna inventarsele un po' di tutti i colori. La signora Licia Cepparulo, che abita in un residence sul litorale, ha pensato bene di unire alla fioca luce della sua bicicletta, una torcia frontale, tipo quelle usate dai minatori. "L'alternativa - ha raccontato ad Angelica, una nostra lettrice che ci ha inviato la foto- sarebbe tornare a casa lungo la statale, con tutti i pericoli che ci sono".

E così sono in tanti, per poter utilizzare il bel percorso anche nelle ore notturne, a munirsi di torce o farsi luce con i cellulari, per non incappare in brutte sorprese. Almeno fino a quando non si tornerà ad avere l'illuminazione, a prova di vandali, lungo il percorso ciclabile.