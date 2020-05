Poliziotti e carabinieri con telecamere e macchinette fotografiche per immortalare ladri, spacciatori e coloro che si rendono protagonisti di atti di violenza. Si svolgeranno con l'ausilio di attrezzature di ripresa e registrazione i controlli straordinari disposti dalle forze di pubblica sicurezza sulla riviera di Vasto nel periodo di Ferragosto.

"Nella mattinata di oggi, su convocazione del dirigente del Commissariato di Vasto, Cesare Ciammaichella, si è tenuto a Vasto un incontro alle presenza dei rappresentanti di tutti i Comandi delle forze dell’ordine e della Capitaneria di porto, per disciplinare, nelle rispettive competenze, le forze in campo, per garantire al meglio l’ordine pubblico", si legge in una nota del sindaco, Luciano Lapenna.

Il primo cittadino ricorda che "è vietata la balneazione dopo il tramonto; accendere fuochi sulla spiaggia; avere generatori di energia elettrica sull’arenile; campeggiare con tende, roulottes, campers ed altre attrezzature o installazioni impegnate a tal fine".

Un invito è rivolto alla "cittadinanza, per motivi di carattere igienico sanitario, a collaborare nel mantenere pulita la spiaggia, ricordando a tutti che è vietato lasciare rifiuti fuori dai contenitori", ricordando "i provvedimenti in materia adottati dal Consiglio comunale e le ordinanze sindacali vigenti.

Come deciso nella riunione sull’ordine e la sicurezza, soprattutto nella giornata del 15 e 16 agosto, il controllo sarà rigoroso con videoriprese e foto per reprimere ogni forma di violazione delle norme, il tutto finalizzato a garantire la massima sicurezza".