Le panchine che fino a poco tempo fa erano a Vasto Marina, in Viale Duca Degli Abruzzi, vivono una "serena vecchiaia" a Punta Penna. Dopo più di vent'anni trascorsi alla marina, in cui sono state più volte bersaglio di vandali, oggi sono lì, poco utilizzate, piazzate in punti peraltro "discutibili" (vicino a bidoni della spazzatura) . Otto panchine, probabilmente ritenute le meno danneggiate, sono state trasferite nei pressi del quartiere abitato a Punta Penna, lasciando quindi sprovvisto Viale Duca degli Abruzzi di posti a sedere.

Andrea Bischia, consigliere comunale Progetto Per Vasto, ha deciso di presentare un'interrogazione al consiglio comunale per discutere di questa assenza, molto fastidiosa per le migliaia di persone che affollano il litorale.

Stefano Lanzano