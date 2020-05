E' stato uno dei protagonisti del talent show "The voice", facendo parte della squadra di Raffaella Carrà. La tv è stata un trampolino di lancio non da poco per entrare in punta di piedi, ma con tanta convinzione, nel mondo della musica. Manuel Foresta questa sera si esibirà sul palco di piazza del Popolo in apertura del concerto di Simona Molinari. E' solo una delle tante tappe della sua estate 2013, che lo ha visto partecipare al Premio Charlot, al Premio Lunezia, al Giffoni, e poi aprire i concerti di Alex Britti, Malika Ayane, Raphael Gualazzi.

"Sto facendo la mia gavetta - ci dice alla vigilia dell'appuntamento vastese - ed è proprio quello che desideravo. Il mio obiettivo è cercare di costruire un percorso tassello dopo tassello". Una gavetta che lo porta ad incontrare artisti di spessore, un'occasione unica e da cui trarre preziosi insegnamenti. "E' una sorta di scuola a cielo aperto. Intanto perchè mi trovo a confrontarmi con un pubblico sempre nuovo, che non è venuto appositamente per me ma mi ascolta con attenzione. Poi mi trovo ad esibirmi davanti a pubblici che hanno scelto il concerto di artisti di spessore, quindi un bel banco di prova".

E poi c'è l'incontro con gli artisti. "Si crea un bel confronto anche con loro e questo non può che essermi d'aiuto". Prima di Simona Molinari Manuel Foresta si esibirà con 4 brani. "Sono due cover e due miei brani. Uno è quello che ho portato a The Voice, l'altro è una sorta di anello di congiunzione tra il passato e quello che voglio proporre in futuro".

Per il suo futuro c'è un album a cui sta lavorando. "Voglio puntare sulla qualità. Poche cose, ma fatte bene, con un'attento lavoro di ricerca". La partecipazione al talent show gli ha dato una prima notorietà e gli ha offerto la possibilità di fare quegli incontri che oggi lo portano a cantare in giro per l'Italia. "Oggi ho maggiore fiducia in me stesso e la sensazione di aver ben chiaro in mente cosa voglio per il mio futuro: lavorare tanto per potermi ritagliare uno spazio nel difficile mondo della musica".

Prima, però, ci sono ancora molte date da affrontare per presentarsi al pubblico degli artisti di cui aprirà i concerti e cercare di conquistare il cuore degli appassionati della buona musica. A cominciare da questa sera in piazza del Popolo a Vasto, quando salirà sul palco prima di Simona Molinari.