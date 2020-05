"In vista del lungo ponte di Ferragosto, la Capitaneria di Porto di Ortona ha predisposto un dispositivo rinforzato di vigilanza nell’ambito del proprio compartimento marittimo che include l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto e che, da Francavilla al Mare a San Salvo, abbraccia i nove comuni della provincia di Chieti che si affacciano sul mare Adriatico lungo oltre 70 chilometri di costa". Lo annuncia una nota del comandante della guardia costiera di Punta Penna, Giuliano D'Urso.

"Al fine di garantire un’adeguata vigilanza delle coste e del mare a tutela delle attività turistico-balneari che si svolgeranno nella provincia, saranno impiegati giornalmente dal mattino alla sera 3 unità navali e 5 pattuglie a terra con l’impiego di 28 militari.

Si ricorda la particolare attenzione e valorizzazione che la guardia costiera presta alle segnalazioni che pervengono dall’utenza e che possono essere avanzate tramite il Numero Blu 1530 che si ricorda permette un collegamento diretto con la locale Guardia Costiera se contattata da rete fissa o tramite il Comando Generale di Roma da telefono cellulare.

Altra iniziativa di rilievo messa in atto durante questa stagione estiva è l’apertura di uno sportello al pubblico durante le giornate festive che, anche per il ferragosto, prevederà la presenza di personale dedicato ai rapporti con il pubblico ai seguenti recapiti: 0859063290 per la Capitaneria di porto di Ortona e 0873310340 per l’Ufficio Circondariale Marittimo di Vasto".