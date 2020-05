Evento da non perdere, per grandi e piccini, oggi 14 agosto a Vasto. L’appuntamento per tutti è all’Arena alle Grazie alle ore 21.30 per assistere a Gran Galà Disney, in occasione dei cento anni di “magia” di Walt Disney.

E’ un tributo a Walt Elias Disney promosso dalla grande famiglia del disegnatore e inventore di Topolino e creatore del parco Disneyland.

L’evento che si terrà a Vasto, realizzato dalla Animation Children, è unico nel suo genere per un’esperienza dove ogni spettatore diventa protagonista. Nell’Arena saranno regalati effetti sensoriali a tutto tondo e la meraviglia di farsi sorprendere da una nevicata in pieno agosto.

Un mondo di magia per tutta la famiglia che non può essere svelato ma che occorre essere presenti per vivere questo momento così particolare della fantasia del grande genio e visionario Disney.

Guest stars e punto foto, prima e durante l’evento. Mentre l’apertura dei cancelli è prevista già dalle ore 20.00.

Per informazioni

Animation Children di Antonio Argentieri

392.6186957