Tornare a casa e non trovare letteralmente nulla. E' accaduto a una pensionata di Cupello. La donna, che vive in Germania, ha fatto ritorno in paese per far visita ai parenti. E' rientrata nella sua abitazione, in via Istonia, dove l'aspettava una brutta sorpresa: l'appartamento completamente svuotato.

Incredula, si è trovata di fronte a un'agghiacciante scena di devastazione, che già sua figlia, residente a Vasto, aveva scoperto nei giorni scorsi: "I ladri hanno portato via tutto", racconta il genero della donna, Stefano Moretti, vastese, perito infortunistico. "Hanno preso tutti i mobili, la stufa, persino le finestre. Non c'è rimasto nulla". Indagano i carabinieri. Alcuni vicini di casa raccontano di aver notato due giovani che caricavano su un camioncino mobili e suppellettili. I militari li stanno cercando in queste ore.

Alla vigilia di Ferragosto, torna a farsi preoccupante il problema furti. Approfittando del fatto che molti cittadini escono di casa per trascorrere una giornata al mare o una serata di relax, entrano in azione i topi d'appartamento. Non cercano solo soldi e oggetti preziosi; fanno razzia di ogni cosa che trovano.

Intanto, a Vasto Marina si continua a rubare di tutto: dai portafogli e le borse che spariscono da sotto gli ombrelloni, ai giardini in cui gli alberi vengono alleggeriti dai ladri di frutta.