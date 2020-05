Si è conclusa domenica 11 Agosto, la tappa sansalvese del progetto “Abruzzo in Tour di Beach Volley 2013” organizzato dal Comitato Provinciale di Chieti Fipav Abruzzo patrocinata della Regione Abruzzo Assessorato allo Sport e dalle città di Vasto e San Salvo.



La 2ª Tappa di San Salvo si è svolta in corrispondenza del lido “Al Cocorito” nei giorni 9-10-11 agosto, nella location allestita dalla WEM e ha incoronato gli atleti che hanno avuto la meglio nel Beach Volley Gala. Ancora una volta le nostre spiagge hanno attratto diversi atleti, anche dalle vicine regioni, contribuendo alla crescita costante del movimento del beach volley che punta a fare del territorio del Vastese un punto di riferimento in Italia e in Abruzzo. Le autorità intervenute hanno premiato quanti l’hanno spuntata al termine di una tre giorni intensa, ed hanno dimostrato che l’elevata funzione dello sport nella crescita del turismo e dei rapporti sociali deve essere implementata in un territorio che guarda al futuro.

I risultati:

Under

1.Noemi Scotti – Giada Russo

2.Martina Spadaccini – Alice Bevilacqua

3.Claudia Di Fonzo – Fiorenza Marrollo

Open

1.Alessandro Ubaldi – Giacinto Di Giacomo

2.Marco Daniele – Teo Falcione

3.Giorgio Amorosi – Massimo Di Risio

Amatoriale

1.Gianluca Desiati - Giuseppe Fiore

2.Cristiano Caldarelli - Francesco Bassi

Miglior Atleta

Teo Falcione

Il Master finale si terrà il 17 e 18 agosto a Vasto presso il Centro Federale “Baiocco Beach – Lido San Giorgio”. Dagli organizzatori il ringraziamento alla WEM (World Event Management) coordinatori evento, al Presidente del Comitato Provinciale Gianni Bisignani e al Presidente del Comitato Regionale Alberto Pesce.