Nelle giornate del 15 e del 16 agosto, a Vasto verrà potenziato il servizio di racccolta dei rifiuti

"A tal proposito - annuncia un comunicato del municipio - la società Pulchra collocherà 80 carrellati in più, con assistenza di operatori ecologici su moto, e potenzierà il servizio con nuove unità per la raccolta dei rifiuti e pulizia della spiaggia.

Il sindaco torna a chiedere la collaborazione di tutti, indispensabile per mantenere pulita la nostra spiaggia e la nostra città".