Questa mattina approfittando dei giorni di vacanza o preso la mia bici e mi sono recato nella riserva naturale di Punta Aderci. Passando dalla strada di San Lorenzo, ho visto monti, vigneti, mare e... rifiuti.

In particolare frigoriferi, il primo abbandonato con altri rifiuti lungo via San Lorenzo in prossimità del cavalcavia autostradale e il secondo in piena riserva naturale in prossimità della strada di accesso alla spiaggia di Mottagrossa (come indicato dalla stellina rossa sulla mappa).

Rimango ancora sconcertato dalla gravità di tali gesti.

Vi prego di diffondere queste immagini in modo che le autorità competenti possano intervenire, e ricordo a tutti che il ritiro di elettrodomestici ingombranti è gratuito, basta contattare la società che gestisce la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Saluti

Andrea D. R.