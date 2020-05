E' di quattro feriti il bilancio del tamponamento a catena avvenuto oggi pomeriggio sulla statale 16 Sud, nel tratto compreso tra il centro commerciale Costa Verde e la rotatoria meridionale di San Salvo Marina.

Erano circa le 19 quando, per cause in corso d'accertamento ad opera di carabinieri e polizia municipale di San Salvo, quattro auto si sono tamponate lungo la corsia Nord. Danni alle vetture, un vetro sfondato e necessità di cure mediche all'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto per un'intera famiglia.

Il traffico è rimasto bloccato per una ventina di minuti. In direzione Vasto si è creata una lunga coda.