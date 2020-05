Lo scorso anno si era esibita come guest star durante il concertoo del Roberto Gatto trio. Domani, mercoledì 14 agosto, Simona Molinari tornerà come grande protagonista dell'ottava edizione di Musiche in Cortile. Alle 21.30, in piazza del Popolo, avrà inizio il concerto di una delle più belle voci della musica italiana.

Il tour. Reduce dal successo ottenuto alla 63° edizione del Festival di, Sanremo, Simona Molinari porterà in giro per l'Italia il suo nuovo show “La Felicità in tour”, accompagnata dalla sua storica formazione La Mosca Jazz Band.

Lo spettacolo proporrà il singolo "La felicità", brano scritto da Simona e presentato al Festival in coppia con Peter Cincotti, e le canzoni del nuovo album "Dr. Jekyll Mr. Hyde" uscito lo scorso 14 febbraio (Warner), tra cui ricordiamo: "Sampa Milano" cantata in duetto con Gilberto Gil, "Where The Clouds Go" che vede la partecipazione di Roberto Gatto e il brano "Dr. Jekyll Mr. Hyde" scritta dal Maestro Lelio Luttazzi.

Oltre ai nuovi brani, ampio spazio troveranno i successi recenti dei precedenti dischi come "Egocentrica", presentato al Festival di Sanremo nella sezione "Proposte 2009"; "Amore a Prima Vista" il duetto con Ornella Vanoni e vincitore di un Disco D'oro nel 2011; "Forse" presentata ai Wind Music Awards 2011 e la hit radiofonica "In cerca di te (Sola me ne vo’ per la città)", rimasta per 6 mesi in testa nella classifica dei singoli più venduti di iTunes.

Prevendita biglietti presso Muzak

Info 0873.365378