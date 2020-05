Da Don Bosco a Madre Mazzarello. Da Torino a Mornese. I giovani del MGS oggi si sono diretti sulle colline del Monferrato in visita ai luoghi che ospitarono la giovane Maria Domenica "Main" Mazzarello. Il pellegrinaggio ha avuto inizio presso la seconda abitazione della Santa in Valponasca (ove si era trasferita dopo la prima infanzia trascorsa nella casa natale presso i Mazzarelli), dalla cui finestra rivolta verso la chiesa la giovane “Main” si affacciava per unirsi in spirito alla celebrazione dei Vespri. La visita e’ poi proseguita lungo le vie del paese. I ragazzi hanno così potuto assaporare la santità delle Figlie di Maria Ausiliatrice, incontrando i luoghi dell’apostolato di “Main”: dalla casa del sarto Valentino Campi, dal quale “Main” e l’amica Petronilla impararono il mestiere che avrebbero poi trasmesso alle ragazze; a casa Pampuro, dove le due amiche, nel 1862, aprirono il primo laboratorio per le giovani “pericolanti” di Mornese; a casa Maccagno, sede del primo oratorio, fondato prima ancora che “Main” incontrasse don Bosco. Una santità, quella delle Figlie di Maria Ausiliatrice, fatta di piccole (grandi) cose, di piccoli (eroici) gesti quotidiani, nella memoria di Santa Maria Domenica Mazzarello, che insegnava a fare di “Ogni punto (d’ago) un atto di amore a Dio”.

E una santa, Maria Domenica Mazzarello , che nonostante l’ignoranza della giovinezza ( durante la quale non ebbe potuto apprendere i rudimenti della scrittura), seppe per amore imparare l’arte della scrittura in tarda età, per poter raggiungere con amore tutte le consorelle sparse per l’Italia; una santa che, nonostante una vita difficile, provata dalla povertà e dalla malattia, seppe riconoscere le grazie del Signore, la Sua chiamata al dono e, soprattutto, la gioia di una vita umile e donata vissuta in Cristo.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 15 è iniziata l'animazione presso la casa dove Maria Domenica è nata, a Mornese. Dopo tanto divertimento e balli da parte dei 1300 che hanno riempito le balconate della casa, suor Maria del Carmen Canales a dato inizio alla catechesi, leggendo il messaggio di Sr. Yvonne Reungoat, Madre Generale della Figlie di Maria Ausiliatrice, che non ha potuto prendere parte all'evento. Ai giovani presenti ha scritto di non perdere il carisma che don Bosco e madre Mazzarello hanno messo in loro, solamente testimoniando l'amore verso Gesù, si potrà vivere lo spirito salesiano che porta ad essere missionari verso il propri coetanei che ancora non hanno conosciuto Cristo. Ha aggiunto che grazie a quest'incontro può nascere la vera gioia, quella duratura che nessuno può rubare. Tutto svanisce in fretta, ha concluso, solamente Dio rimane costantemente e per sempre.

Terminata la catechesi, è subito iniziato il musical "Sei con noi", ispirato alla vita della Santa Maria Domenica, realizzato dai giovani di Livorno e dintorni. Il futuro si costruisce vivendo giorno per giorno -dice il messaggio dello spettacolo- solamente arrivando a mete alte ci si potrà guardare indietro e rendersi conto di quante cose si sono fatte se vissute in compagnia di Dio e dei santi più cari alla famiglia salesiana.

