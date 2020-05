Si sta svolgendo a Torino, nei luoghi dove visse don Bosco, il Confronto Nazionale Mgs. Tra i ragazzi provenienti da tutta Italia ci sono anche quelli dell'Oratorio Salesiano di Vasto. Aurelio Marinelli ci sta raccontando giorno per giorno come stanno vivendo questa esperienza.

Secondo giorno a Torino, per i giovani che stanno vivendo l’esperienza del confronto MGS. Una giornata che ha visto i ragazzi in visita per la città e, come evento principale, il mega flash mob al centro della città. Un mare di cappelli blu, che all’improvviso corre dai portici fino al centro di Piazza Castello di Torino. Una scritta “umana” che compare nel centro della piazza più importante di Torino: MGS. E’ iniziato così il flash mob organizzato dai 1200 giovani partecipanti al confronto, che hanno voluto testimoniare alla città che li ospita tutta la loro energia e la voglia di mettersi in gioco.

Ovviamente non manca la gioia che si legge sul volto dei ragazzi e che risuona nell’inno del confronto, su cui i giovani hanno articolato il flash mob. Al partire della musica, i ragazzi si sono riversati in Piazza e, una volta posizionati su enormi lettere disegnate a terra, hanno iniziato a ballare e urlare, attirando l’attenzione delle numerosissime persone che erano in giro per la piazza nella tarda mattinata. La vivace invasione si è poi dissolta con il ritorno dei ragazzi all’attività del giorno: la visita per la città ed i luoghi significativi per la vita salesiana. La gente che ha assistito in piazza era piuttosto incredula e tentava di capire cosa stesse succedendo, scoprendo quindi un migliaio di giovani desiderosi di dare la stessa testimonianza che diede don Bosco quando portava i giovani del suo oratorio a sfilare per la città. Nonostante i tempi sono cambiati, i giovani salesiani fanno ancora rimanere a bocca aperta i cittadini di Torino, facendo consistere la santità nello stare sempre allegri.

In serata, la messa in basilica presieduta dal vicario della diocesi di Torino, e la veglia di preghiera con la possibilità per i ragazzi di accostarsi al sacramento della riconciliazione.

Aurelio Marinelli