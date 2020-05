Per rimediare alla grave situazione debitoria del Consorzio di bonifica di Vasto intervengano i massimi rappresentanti politici abruzzesi e vastesi, a partire dal presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi. E' l'appello di Massimo Desiati, leader di Progetto per Vasto: "Mi chiedo: ma l’Assessore regionale all’Agricoltura, eletto nella provincia di Chieti; il Presidente della Commissione agricoltura del Consiglio regionale, vastese ed eletto nella stessa provincia; il Deputato componente la Commissione agricoltura della Camera, anch’esso titolare di voti provenienti dalla provincia di Chieti; tutti questi rappresentanti istituzionali del medesimo territorio ed iscritti all’identico partito, forti dell’appartenenza ad un’unica filiera politica, appunto, non sentono il dovere, per dignità politica, di prodigarsi per mettere mano alla situazione fallimentare del Consorzio bonifica sud, espressione organizzativa dei servizi agli agricoltori proprio del loro territorio? E’ sufficiente mantenere le posizioni di potere per il tramite di un povero Presidente che sta lì a far da parafulmine?

C’è da restare basiti, almeno per chi ne ha ancora voglia. Ma non c’è proprio nessuno che possa intervenire? Ad iniziare dal Presidente Chiodi".