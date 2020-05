Automobilisti increduli questa mattina in piazza Verdi. In un'orario particolarmente problematico per il traffico un'auto si è inserita contromano nella rotatoria. Il traffico si è di colpo bloccato, con gli altri automobilisti che non sapevano come comportarsi di fronte a quanto stava accadendo.

"La donna alla guida dell'utilitaria sembrava non rendersi conto della manovra compiuta - racconta il nostro lettore che ci ha inviato la foto -. Io me la sono trovata davanti mentre scendevo da corso Garibaldi. Ha creato davvero il panico tra le tante auto presenti nell'incrocio, anche perchè non si capiva dove volesse andare".

Alla fine l'auto, proveniente da sud (corso Mazzini o addirittura da via Pescara, ancora contromano), è risalita verso via Crispi ma nella corsia sbagliata, incrociando senza troppi pensieri le auto che provenivano dal verso opposto.

"Per fortuna non è successo niente - racconta il lettore - e, guardandoci con gli altri automobilisti ci siamo fatti una risata. Ma la manovra della donna poteva creare davvero problemi seri questa mattina".