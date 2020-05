Dopo aver conquistato la notorietà grazie ad Amici, la giovane cantante romagnola Greta Manuzi sta vivendo un'estate da protagonista. Ha lanciao un brano, L'estate, che si sta imponendo sui network radiofonici, e il relativo videoclip su Youtube viaggia spedito con centinaia di migliaia di visualizzazioni all'attivo.

Sarà lei la protagonista di uno dei due concerti del Ferragosto Vastese, nella seconda edizione del Festival della Costa teatina. Giovedì 15 agosto l'appuntamento sarà presso la rotonda di viale Dalmazia per un concerto in cui la cantante proporrà i brani del suo primo album "Solo rumore".

Un appuntamento che i tanti telespettatori, in particolare i giovanissimi, del programma di Maria De Filippi, non mancheranno di certo. Per Greta la stagione estiva è ricca di concerti lungo la penisola, tra serate tutte sue e tour radiofonici. Un'avventura che è possibile seguire anche dalla sua pagina facebook (clicca qui), che conta oltre 150mila "mi piace".