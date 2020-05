L'arte approda nelle case di Guilmi. Oggi è l'ultimo giorno di GuilmiArtProject, "un programma di residenza artistica a cadenza annuale nel comune di Guilmi", spiegano gli organizzatori. "Dal 2007 Federico Bacci e Lucia Giardino invitano artisti visivi nella propria casa nel centro cittadino, al fine della produzione di un’opera che si ponga in dialogo a vari livelli col paese e con la comunità. L’opera viene presentata in una festa corale intorno alla metà di agosto.

La scelta degli ospiti del 2013 si è indirizzata verso il critico/curatore Pietro Gaglianò (Vibo Valentia, 1975) e l’artista visivo Fabrizio Prevedello (Padova, 1972)".

Il programma - Nuova Didattica Popolare di Pietro Gaglianò

8, 9, 12 agosto 2013, ore 21.00

Piazza del Torrione, Largo Meridione, Piazza Italia, Guilmi

A Guilmi non piove mai di Fabrizio Prevedello

13 agosto 2013, ore 17.30

esterno eLa Pitech, via Italia 26, Guilmi

L’incontro del 12 agosto avverrà sul palco della centralissima Piazza Italia.

Gli artisti - Tramite una scultura sospesa Fabrizio Prevedello instaurerà una relazione non pacificata con un elemento forte del panorama urbano guilmese di cui manifesterà l’impermanenza e la struttura corruttibile dagli agenti atmosferici. Da qui il titolo del suo progetto di residenza, A Guilmi non piove mai che rimanda all’ovvietà di constatazioni banali, ma anche ad una specifica del luogo. A questa’opera esterna Fabrizio Prevedello affiancherà alcuni video degli Innesti, una produzione precedente con afflato lirico e riconciliato che s’inserisce idealmente nel solco della tradizione di derivazione romantica.

L’opera esterna sarà presentata fine residenza, il 13 agosto 2013 e rimarrà visibile fino al suo dissolvimento. Le opere video saranno visitabili dal 13 al 23 agosto 2013 pressola Pitech, via Italia 26, Guilmi, dalle 16.00 alle 20.00

Completeranno l’articolazione del programma annuale, una serie di eventi paralleli, workshop (tra cui quello dedicato alla preparazione della conserva di pomodoro) ed incontri con Emanuela Ascari, Alessandro Carboni, Francesco Eppesteingher ed Enzo Sivillo Fascetto, artisti già ospiti delle edizioni precedenti di GAP.

Pietro Gaglianò (Vibo Valentia, 1975) Vive e lavora in Toscana. Critico d’arte e studioso dei linguaggi della contemporaneità, contestualmente agli studi di Architettura ha approfondito la conoscenza e l’analisi della cultura visiva contemporanea in tutti i suoi aspetti. I suoi principali campi di indagine riguardano i rapporti tra le pratiche dell’arte visiva e i sistemi teorici della performing art e del teatro di ricerca; il contesto urbano, architettonico e sociale come scena delle pratiche artistiche contemporanee; l’applicazione delle arti alle questioni dell’emergenza geopolitica.

Fabrizio Prevedello (Padova, 1972), scultore di formazione, residente nel luogo ideale delle apuane, mischia in maniera virtuosa materiali quali marmi, ferri, ardesia, cemento, facendo emergere da questi le contraddizioni dell’intervento umano su quello naturale. Lasciandoci irretire dall’asciutezza e dall’efficacia del suo linguaggio che ritiene una poeticità estrema, abbiamo invitato Fabrizio a rileggere i nostri paesaggi ed i suoi insediamenti con gli occhi di chi è abituato a ben altri tipi di monti e di costruzioni, rispetto a quelli abruzzesi. Una selezione di recenti mostre include la sua presenza a Casabianca con Alessandra Andreini, Luca Bertolo e Chiara Camoni, Zola Predosa (Bo), 2013. Per il 2012 ricordiamo la personale Verde, a cura di Ilaria Mariotti, galleria Cardelli & Fontana, Sarzana (SP); Artisti in residenza col gruppo Laboratorio ospitato da Luigi Presicce, MACRO, Roma; Storytellers, a cura di Caterina Benvegnù, Superfluo Project, Padova. Nel 2011 prende parte, tra le altre, a Meriggio a Carignano, a cura Ludovico Pratesi, Villa al Console, Carignano (Lucca); Sei gradi di separazione, a cura di Ilaria Mariotti, Centro Espositivo Villa Pacchiani, S. Croce sull’Arno (PI); Azimuth Dolomiti Contemporanee- Laboratorio d’arti visive in ambiente, a cura di Alice Ginaldi, Sospirolo (BL); la personale Fa un po' freddo ma non preoccuparti, a cura di Luigi Presicce, Brown Space Project, Milano.

http://www.cardelliefontana.com

http://fabrizioprevedello.com/

A cura di Federico Bacci e Lucia Giardino

Patrocinio: Comune di Guilmi

GuilmiArtProject, via Italia 30, 66050, Guilmi (Ch)

guilmiartproject.wordpress.com

guilmiartproject@gmail.com