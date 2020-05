E' stato spento definitivamente e dopo molte ore di lavoro l'incendio divampato questa notte in via nuova Circonvallazione a San Salvo, nei pressi del cimitero. Ad andare a fuoco una discarica i resti di potature e di altri rifiuti presenti nell'area. Un incendio quasi certamente doloso e che ha tenuto impegnati i vigili del fuoco per molte ore.

Questa mattina è stato necessario l'intervento di una ruspa per ricoprire i cumuli ancora fumanti ed evitare che il fuoco riprendesse vigore. Nel corso degli anni quell'area accanto al cimitero era stata utilizzata per depositare i resti delle potature comunali. Sul posto era presente l'assessore Angiolino Chiacchia, che ha precisato come l'attuale amministrazione non ha mai depositato lì i resti delle potature e proprio in questi giorni stava effettuando la pulizia dell'area.

Sul posto, però, tra i resti bruciati si vedono rami ancora verdi, segno che qualcuno di recente, dopo aver potato palme e altri alberi, ha depositato qui gli scarti. Inoltre erano presenti molti sacchi neri con i rifiuti, compresi scarti di pomodori, gettati lì da qualcuno che ha fatto la conserva in casa. Proteste da parte di un proprietario dei terreni adiacenti, che ha rimarcato come questa discarica venga continuamente utilizzata soprattutto per abbandonare rifiuti di ogni genere.