San Buono Terra Nostra. è il titolo della manifestazione culturale che debutta domani 13 agosto a San Buono, alle ore presso il Teatro San Filippo, grazie all'iniziativa del Comune di San Buono, della Pro Loco, con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura della Regione Abruzzo.

In questa prima edizione la protagonista sarà Francesca Bertuzzi, scrittrice romana classe 1981, ha esordito nel 2011 con Il Carnefice, un successo editoriale da 100.000 copie vendute. Il thriller noir è ambientato a San Buono, luogo riletto e descritto opportunamente per il romanzo, in cui si rappresenta una "provincia italiana all'apparenza tranquilla, ma in cui il male esiste, si nutre e cresce fra le vie strette, le case decadenti e i bar semibui, sta per avere inizio l'incubo".

Francesca Bertuzzi conosce bene i luoghi e le tradizioni raccontate nel Carnefice in quanto figlia di una sanbuonese e spesso in vacanza nella loro casa negli anni della sua infanzia.

A 22 anni ha conseguito il master biennale in Teoria e Tecnica della Narrazione alla Scuola Holden di Torino. Ha seguito un laboratorio di regia diretto da Marco Bellocchio e Marco Müller. Negli ultimi anni si è dedicata alla scrittura cinematografica, vincendo premi e riconoscimenti internazionali con diversi cortometraggi. Attualmente sta lavorando a due sceneggiature cinematografiche con produzioni internazionali.

Con la Newton Compton ha pubblicato Il carnefice, che ha riscosso un grande successo, vincendo anche il premio letteratura e cinema Roberto Rossellini 2011 e Il sacrilegio.

Nel corso di San Buono Terra Nostra ci sarà anche la presentazione de La belva, il suo ultimo romanzo appena uscito nelle librerie.

L'evento culturale sarà un ritorno a casa per la scrittrice e sarà arricchito da interventi, proiezioni di book trailer e reading.

"Tornare a San Buono è sempre splendido - commenta la Bertuzzi - ma tornare come scrittrice, dopo aver fatto muovere i miei personaggi per quelle vie a me così note e care, non solo è un'emozione, ma mi riempie di un profondo senso d’orgoglio e mi fa venire un’enorme voglia di festeggiare con tutti quelli che hanno avuto la grande generosità di dare una possibilità al mio romanzo, comperandolo e lasciandolo entrare nelle proprie case".

L'amministrazione comunale e in primis il sindaco Denisso Cupaiolo hanno fortemente voluto omaggiare Francesca Bertuzzi. "E' un piacere celebrare una giovane originaria di San Buono - dichiara il primo cittadino - ed è una bella soddisfazione vedere il nostro amato paese descritto in un best seller apprezzato a livello nazionale. L’auspicio è che la manifestazione San Buono Terra Nostra venga ripetuta anche negli anni successivi come deliberato il 23 luglio con atto di Giunta Municipale. Per San Buono sarà così occasione per far rinascere le tradizioni nel campo della letteratura, della cultura, dell’arte e dell’artigianato".

L’incontro sarà moderato dalla giornalista e professoressa Paola Cerella, non a caso originaria di San Buono, personalità che conferisce un valore aggiunto al senso dell’evento “San Buono Terra Nostra”.

Presenzierà e interverrà in questa I edizione anche Luigi De Fanis, Ass. alle Politiche Culturali della Regione Abruzzo.

