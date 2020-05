Vince il Termoli 4-1 l'amichevole contro il Vasto Marina diretta dall'ex arbitro vastese Mario D'Adamo. Nonostante la sconfitta contro una squadra di categoria superiore, che lo scorso anno ha lottato per la promozione in Serie C, la squadra allenata da Luigi Baiocco ha fatto vedere buone cose, confermando di avere tra le sue fila molti giovani interessanti e con carattere, oltre a qualche importante elemento di categoria. Presente in curva Tobruk anche un gruppo di tifosi ospiti.

I padroni di casa sono scesi in campo con il capitano Bruno in porta, Puka, Pili, Benedetto, Stivaletta, Menna, Fantasia, Florio, Consolazio, De Nicola, Riella. A disposizione Gaspari, Nocciolino, D'Alessandro, La Guardia, Cesario, Napolitano, Lopez, Colamarino, D'Aiello e Carlo Pili, ex Val di Sangro, fratello di Emanuele.

Il Termoli del direttore sportivo Pino De Filippis, allenato dall'ex Pro Vasto Sauro Trillini, ha schierato Patania, Di Mercurio, D'Alessio, Testa, Calabrese, La Rosa, Gaudieri, Falco, Miani, De Tommaso, Guglielmi. A disposizione Teoli, Genchi, Fusaro, Fazio, Del Torto, La Fratta, Ferraresi, Marotta, Noviello, Palmitessa, Santoro.

La prima occasione della gara è al 4' sui pedi di De Nicola che servito dalla destra da Puka si fa parare la conclusione da Patania. Al 17' Termoli in avanti con la rete di Guglielmi. Tre minuti dopo raddoppia De Tommaso. Al 31' conclusione di De Nicola che finisce fuori, nel primo minuto di recupero Fantasia dalla distanza insacca realizzando un bel gol.

Nella ripresa girandola di cambi da entrambe le parti, al 49' gli ospiti colpiscono la traversa con un colpo di testa di Miani, al 65' Fusaro di testa firma il terzo gol dei molisani, al 70' ci prova Guglielmi, ma Bruno è attento e al 74' Genchi calcia verso la porta avversaria, la sua conclusione viene deviata dalla difesa e finisce in rete.

Mercoledì 14 agosto alle 18.00 nuova amichevole del Vasto Marina contro il Borrello allenato da Donato Anzivino che il prossimo anno disputerà il campionato di Promozione.