“Il primo giorno della trentanovesima edizione del Mercatino del Libro di Testo Usato già conferma il successo dell’iniziativa che, in un periodo di crisi economica come quello che stiamo attraversando, rappresenta una vera e propria salvezza per le famiglie che devono fare i conti con i costi dei testi scolastici”. Lo ha detto Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani In Movimento, sodalizio dei giovani del centrodestra vastese, e promotore dell’iniziativa sociale che permette alle famiglie di Vasto e non solo di risparmiare il 50 % sull’acquisto dei testi scolastici di scuole superiori e medie inferiori, e di far recuperare agli studenti soldi dai libri che diversamente andrebbero al macero.

“Il servizio che svolgiamo – spiega di Michele Marisi – rappresenta quel modo di fare Politica che tutti coloro che si cimentano con questa nobile Arte, dovrebbero recuperare. Polemiche e proposte sì, ma anche azione concreta, come questa che portiamo avanti fino al 30 settembre servendo la Comunità a titolo totalmente gratuito, ma non per questo senza passione.”

Il Mercatino, che non ha fini di lucro, è aperto dal lunedì al venerdì, presso la sede di Fratelli d’Italia, in Corso Garibaldi n° 41 (vicino il Palazzo del Municipio di Vasto) osservando i seguenti orari: mattina 9:30 – 13:00; pomeriggio 16:00 – 20:00 e il sabato, dalle 10:00 alle 12:00, dal 12 agosto fino al 30 settembre, precisando che dal 23 settembre al 30 settembre, avverrà solamente la restituzione dei soldi e degli eventuali libri non venduti.

(Giovani in Movimento - comunicato stampa)