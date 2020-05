"Abbiamo ricevuto la visita di Peppino Di Capri nella nostra azienda. E' stato davvero un onore". E' Sergio Del Casale, titolare dell'omonima azienda vitivinicola in via San Biagio a Vasto, a raccontare quanto accaduto ieri. Il cantante campano è stato protagonista il 10 agosto di un bel concerto in piazza del Popolo, con un numeroso pubblico che ha applaudito con calore l'interpretazione dei brani più celebri della sua longeva carriera. Al termine della serata Peppino Di Capri si è concesso ad autografi e foto e ha colto l'occasione per visitare la città, il centro storico e alcuni suoi luoghi caratteristici.

"Peppino Di Capri si è trattenuto un po' di tempo con noi e gli abbiamo fatto visitare l'azienda - racconta Del Casale -. Inoltre lo abbiamo omaggiato di una selezione dei nostri vini, compresa una bottiglia magnum con tanto di dedica personalizzata. E' stato bello vedere che gli sono uscite le lacrime per la commozione. Ci ha promesso che prima della fine dell'anno tornerà a trovarci con tutta la sua famiglia".