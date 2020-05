La voce si è sparsa subito in città, il centrocampista del Paris Saint Germain e della nazionale italiana, Marco Verratti, è arrivato questa mattina a Vasto per trascorrere una giornata in relax all'Aqualand, noto parco acquatico cittadino, insieme ai propri familiari e alla fidanzata, prima di presentarsi domani a Coverciano per rispondere alla convocazione del commissario tecnico Cesare Prandelli in vista dell'amichevole che si giocherà contro l'Argentina il 14 agosto allo Stadio Olimpico di Roma.

Verratti, che a novembre compirà 21 anni, dopo essersi reso disponibile per fare qualche foto insieme ad alcuni ragazzi dello staff e ai vari tifosi e curiosi presenti, ha preferito non rilasciare dichiarazioni e trascorrere una giornata lontano dai riflettori, quasi come un cliente qualsiasi, per riposarsi in vista dei prossimi impegni calcistici e dedicarsi ai propri affetti.

Non è la prima volta che il calciatore pescarese viene a Vasto, nella stagione 2008/09, quando appena 16enne militava nelle file del Pescara, giocò all'Aragona alcune delle partite interne del campionato di C1, in attesa dei lavori di completamento dello Stadio Adriatico per ospitare i Giochi del Mediterraneo del 2009.