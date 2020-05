Questa sera in Piazza Cristoforo Colombo a San Salvo, con inizio alle ore 21.00, in collaborazione con Radio 105 lo spettacolo comico musicale con Leone Di Lernia e cover band Bee Gees.



Da segnalare l’esibizione, da non perdere, dei “Tree Gees”, la migliore cover europea esistente dei “Bee Gees”. I quattro componenti della band romana, Alex Sammarini, Paolo Amati, Franz Bancalari ed Ezio Zaccagnini, si esibiscono attualmente nei migliori teatri europei, al Casinò di Montecarlo, al Foncela, a Roma presso diversi locali del lungo Tevere e anche in Germania.

A causa del forte vento i fuochi d'artificio in programma sabato sera sono stati rinviati a domani, lunedì 12 agosto.