Terza serata di isola pedonale a Vasto Marina e primi problemi per la polizia municipale, impegnata ieri sera a far rispettare i divieti d'accesso alla riviera. Attorno alla mezzanotte, qualcuno ha rimosso le transenne di via Zara, dando così libero accesso alle automobili, che sono scese verso piazza Rodi.

I vigili hanno subito stoppato il flusso dei mezzi. Sulla discesa di via Zara si era creata una coda di automobili. Dopo il braccio di ferro con l'amministrazione comunale, gli agenti hanno iniziato a svolgere il terzo turno l'8 agosto, in occasione della Notte Rosa. Il servizio notturno a presidio dell'isola pedonale di Vasto Marina proseguirà fino al 25 agosto, mentre nella città alta verrà garantito anche il 29 e il 30 settembre nel centro storico, in occasione delle festività patronali di San Michele Arcangelo.