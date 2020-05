Il Vasto Marina di Luigi Baiocco scende in campo oggi alle 18.00 all'Aragona in amichevole contro il Termoli guidato dall'ex tecnico della Pro Vasto, Sauro Trillini. L'ingresso è gratuito.

Sarà l'occasione per vedere in campo i nuovi acquisti della squadra che disputerà il campionato di Eccellenza per la terza stagione consecutiva. Tra questi anche gli ultimi arrivati in ordine di tempo: il difensore Damiano Menna, anche se per lui si tratta di una conferma, e il centrocampista Carmine Fantasia.

Il Termoli del direttore sportivo Pino De Filippis, sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di Serie D.

Il prossimo impegno del Vasto Marina è previsto in Coppa Italia, dove è inserito nel Triangolare E, con Virtus Cupello e Miglianico, il 1 settembre, dopo il riposo nel primo turno di domenica 25 agosto.