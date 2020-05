I giovani dell'oratorio salesiano di Vasto,insieme ad oltre 1300 giovani provenienti da tutto il Movimento Giovanile Salesiano d'Italia stanno partecipando al confronto nazionale dal tema "testimoni della gioia". Il confronto, che si sta svolgendo a Torino, nella casa madre dei salesiani a Valdocco, è un tempo di riflessione personale, di condivisione di esperienze con gli altri e di festa; dalle catechesi di importanti salesiani, alle numerose feste che si faranno nelle varie piazze principali della città, saranno tutte occasioni di crescita personale per i giovani che hanno accettato di partecipare a questo evento che, dopo 25 anni, torna come appuntamento predominante per il MSG.



Tra i tanti appuntamenti, segnaliamo la messa di venerdì 16 agosto, presieduta dal Rettor Maggiore dei Salesiani don Pasqual Chavez, in ricordo del compleanno di don Bosco, che verrà trasmessa su TRSP televisione, a partire dalle ore 10.55.

Sul sito www.mgsitalia.it, invece, sarà possibile seguire in diretta tutte le catechesi e le feste, ed avere aggiornamenti live tramite i social network Facebook e Twitter con l'hashtag #cfr13.



Aurelio Marinelli