E' finita 3-2 per la squadra dei piccoli, allenata da Nicola "Bubu" La Verghetta, l'undicesima edizione del Memorial Luigi Smerilli, partita che tutti gli anni gli ex compagni di squadra e amici organizzano in onore dell'indimenticato Gigino.

A segno per la squadra vincitrice Fiorillo, autore di una doppietta, e Lizzi. Per la squadra dei grandi, guidata da Alessandro La Verghetta, sono andati in gol Del Moro e Ronzitti.

Spettatore d'eccezione mister Michele La Verghetta che per anni ha allenato tutti i ragazzi in campo. Al termine della partita il gruppo si è spostato a tavola per festeggiare il passaggio a nuovo incarico dello storico mister della Pgs.

Nella fotogallery tutte le immagini della partita e della serata.