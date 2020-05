Prosegue presso la città di San Salvo il progetto “Abruzzo in Tour di Beach Volley 2013” organizzato dal Comitato Provinciale di Chieti e il Comitato Regionale Fipav Abruzzo e con il patrocinio della Regione Abruzzo Assessorato allo Sport e dalle città di Vasto e San Salvo.



La 2^ Tappa di San Salvo si svolgerà presso il Centro “Cocorito” nei giorni 9-10-11 agosto con le categorie: 2x2 maschile open e amatori, under 15/17 maschile, under 14/16 femminile.



Il Master finale si terrà il 17 e 18 agosto a Vasto presso il Centro Federale “Baiocco Beach – Lido San Giorgio”. Si ringraziano la WEM (World Event Management) coordinatori evento, il Presidente del Comitato Provinciale Gianni Bisignani e il Presidente del Comitato Regionale Alberto Pesce.

Per iscrizioni e informazioni contattare l’organizzazione:

Gianfranco 347.5588946 e Cristiano 333.9285434