Il fumo, poi un botto impressionante, avvertito chiaramente a centinaia di metri di distanza. Decine di persone che si affacciano ai balconi delle loro case.

Non solo gli incendi, la rapina alla farmacia sulla circonvallazione Istoniense e la tragedia in cui ha perso la vita un ragazzo di 22 anni. Un'altra emergenza ha scosso la serata della Notte Rosa e costretto le forze dell'ordine a fare gli straordinari.

L'allarme è scattato dopo le 20 quando, in via Madonna dell'Asilo, all'incrocio con via del Giglio e con la circonvallazione Istoniense, i vetri delle abitazioni hanno tremato. Era appena scoppiata una bomba carta, che ha danneggiato la serranda del Poliambulatorio San Giuseppe.

Le indagini sono affidate alla squadra mobile della Questura di Chieti, che quella sera ha svolto il servizio d'ordine nel vicino stadio Aragona in occasione dell'amichevole Vastese-Lanciano.