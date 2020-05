Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giovanni Legnini, ha comunicato al Sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, l'avvenuto finanziamento dei lavori di risanamento e messa in sicurezza della rotatoria di Vasto Nord sulla SS16 e del viadotto in località Pagliarelli per un importo di circa 5 milioni di euro, nonché del Viadotto di Vasto Marina per un importo di 2 milioni di euro.

Il Sindaco ha ringraziato immediatamente l'ingegner Russi, Capo Dipartimento ANAS de l'Aquila, per l'impegno profuso, che ha permesso il finanziamento dell'opera.

Ha altresì ringraziato il Consigliere Regionale Antonio Prospero ed il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppeantonio, sempre solleciti negli incontri e per le conferenze di servizio indispensabili per rendere esecutivi i progetti e per le autorizzazioni necessarie.

Le opere dovranno essere appaltate a breve e consentiranno di mettere in sicurezza stradale parte della viabilità ANAS in territorio di Vasto.

(Comune di Vasto - comunicato stampa)