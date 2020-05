Sabato 10 agosto 2013, alle ore 21:30, ha inizio la manifestazione Scrittori in Piazza che, nel 2014, celebrerà il suo ventennale. Anche quest’anno si avvicenderanno sul palcoscenico naturale che è piazza Barbacani autori diversi per ispirazione e formazione, ma tutti ugualmente importanti e, soprattutto. sempre molto seguiti da un pubblico numeroso formato da vastesi e turisti.

La serata del 10 agosto è dedicata alla “Filosofia sotto le stelle” con il ritorno a Vasto di Simona Marino e Giuseppe Ferraro, entrambi filosofi e docenti di etica alla Federico II di Napoli. Gli autori parleranno di cura della vita e legami di felicità. Giuseppe Ferraro ha da poco pubblicato per Filema il libro” L’anima e la voce”.

Il 14 agosto Andrea Molesini, vincitore del premio Campiello nel 2011 con” Non tutti i bastardi sono di Vienna, traduttore dei grandi poeti della letteratura americana, vincitore del premio Andersen per la letteratura per ragazzi,docente di letterature comparate nell’università di Padova, ci presenta il suo ultimo romanzo “La primavera del lupo”, edito da Sellerio.

Il 21 agosto Roberto Perrone, giornalista del Corriere della sera- sua la rubrica Scorribande sul Corriere del sabato-presenta il romanzo “ La cucina degli amori impossibili”, una narrazione in bilico tra ironia, un amore contrastato e rivalità tra chef.

Il 25 agosto sarà con noi Maurizio De Giovanni che, vincitore del premio Scerbanenco 2013, il più prestigioso premio attribuito ad autori di noir e gialli, nel suo ultimo romanzo “Ibastardi di Pizzofalcone”, edito da Einaudi, propone una nuova indagine dell’ispettore Giuseppe Lojacono.

Il 28 agosto la rassegna chiude con (IN)EDITI 2013, una felice e originalissima manifestazione in cui chiunque abbia scritto o letto poesie, racconti, pagine di romanzi, avrà a sua disposizione un microfono per condividere le sue emozioni con un pubblico allargato. Seguirà il solito rinfresco con piatti e vini offerti dagli organizzatori e dai moltissimi amici ed estimatori dell’iniziativa.

La manifestazione, organizzata dalla associazione culturale Liber e dalla Nuova Libreria di Vasto, si terrà in piazza Barbacani.