Domani sera, domenica 11 agosto, appuntamento da non perdere a palazzo d'Avalos. Alle 21.30, nella suggestiva cornice dei giardini napoletani, si svolgerà Sinestesie, spettacolo di contaminazione sensoriale tra scienza, musica e sand art. L'evento è a cura del Centro Culturale di Scienza e Arte,VastoScienza, con il patrocinio del Comune di Vasto e il sostegno del Lions Club Vasto Host.

VastoScienza, ancora una volta propone alla sua città un evento di divulgazione scientifica, coerente con la sua mission, che è quella di diffondere la cultura scientifica e artistica, utilizzando modalità di contaminazione dei saperi per una fruibilità alla portata di tutti.

Pensata come conferenza- spettacolo, la serata, condotta da Ileana Falcone, ospiterà la neurologa Mafalda Cipulli e lo psicologo Luigi Gileno per la conversazione scientifica, il direttore artistico musicale di Radio e Video Italia, Antonio Vandoni e l'esperto ICT Renato De Ficis, per riflessioni relative all'aspetto informatico e di produzione musicale sinestesica, e gli artisti Erica Abelardo e Loris Baccalà per una suggestiva contaminazione di sand art e hang. Una dinamica di esecuzione concertistica e coreografica composita e multiforme vedrà Valentina Barone, Arianna Di Prinzio Cristina Falco, Alessia Laccetti e Fabiola Maranca, allieve della scuola di danza di Maria Teresa Minicucci ballare su brani dei Pink Floyd, eseguiti da Francesco Valente, Davide Marchesani e Simir Moschini. La regia è di Rosa Lo Sasso, direttore scientifico di Vasto Scienza.