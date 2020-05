Trentamila presenze. E' il bilancio dell'edizione 2013 della Notte Rosa delle Sirene, che da giovedì sera all'alba di venerdì ha riempito la riviera di Vasto Marina. E' il vice questore Cesare Ciammaichella, dirigente del Commissariato di Vasto, a fornire la stima ufficiale riguardante il pubblico, sottolineando che "non ci sono stati problemi di ordine pubblico e la viabilità è stata perfetta. Siamo intervenuti a evidare che qualche discussione degenerasse ma, per il resto, non si sono registrate emergenze".

Soddisfazione viene espressa dal consorzio Vivere Vasto Marina, che raggruppa i commercianti della riviera: "E' più che mai doveroso ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato nell'organizzazione e nella buona riuscita della serata: le forze dell'ordine, La Croce Rossa Italiana, i volontari della Protezione civile, il personale del Settore Servizi ed Ecologia del Comune di Vasto, tutti fondamentali per la buona riuscita della manifestazione.



Grazie al loro supporto, tutti i partecipanti hanno potuto trascorrere una nottata tranquilla, approfittando dei numerosi eventi che sia il Consorzio sia ogni singolo esercente hanno organizzato.

Da parte nostra, oggi più che mai, sono vive la volontà e la forza per far si che sulla Marina torni a splendere l'arcobaleno.



Esprimiamo profondo cordoglio per la vittima della tragica fatalità avvenuta alle prime luci dell'alba nel parcheggio della ex- stazione ferroviaria e solidarietà all'automobilista colpito, per quanto accaduto".