Eccezionale Nicolangelo Di Fabio, nuotatore vastese, classe ’96, tesserato con il Team Lombardia, che nel corso dei Campionati Italiani di Categoria Estivi, ha collezionato una serie di risultati di valore assoluto, che non solo hanno confermato la sua ottima condizione di forma, ma gli hanno regalato la convocazione per i Mondiali Juniores previsti dal 26 al 31 Agosto a Dubai. La conferma della convocazione è arrivata nel corso della riunione tecnica svoltasi giovedì sera nella Sala Rossa del Foro Italico a Roma. La stagiona agonistica, quindi non è ancora conclusa per Nicolangelo, che dovrà affrontare questo ultimo appuntamento tanto desiderato e finalmente ottenuto grazie alla sua grinta, alla passione e alla costante dedizione negli allenamenti, con il fondamentale supporto del tecnico Domenico D’Adamo.

Il campionato è iniziato con un riscontro cronometrico straordinario che ha infiammato il Foro Italico di Roma: 1’49”71 nella prima frazione della 4X200 SL, che ha trascinato alla vittoria il Team Lombardia (Abagnale, Cesarini, Taccola) con il tempo finale di 7’34”01.



La seconda giornata di gara è proseguita con un'altra medaglia, questa volta d’argento, nei 400 SL (3’54”27) preceduto dal solo, attualmente irraggiungibile Andrea Mitchell D’Arrigo che vinto la gara in 3’49”37.

Stessa situazione si è verificata nella terza giornata, che ha visto nuovamente D’Arrigo guadagnarsi il primo posto nei 200 SL precedendo uno straordinario Nicolangelo chiudere la gara al secondo posto con il tempo di 1’49”76. E’ stata proprio questa la prestazione che ha convinto il direttore tecnico del settore giovanile alla convocazione per i Mondiali Juniores.

L’ultima giornata si è poi conclusa con il botto: la conquista della medaglia d’oro nei 100 SL (50”62) ha incorniciato un Campionati di assoluto valore tecnico e ha regalato nuovamente grandissime emozioni a Nicolangelo e al suo tecnico. Ora non resta che prepararsi per l’evento mondiale augurandosi che il giovane nuotatore possa dimostrare il suo valore e chiudere la stagione agonistica in bellezza.

Valentina D'Adamo