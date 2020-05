Ottime prestazioni per Giulia De Ascentis ai Campionati Giovanili Nazionali di categoria. Ultime fatiche stagionali per la nostra concittadina che pur avendo affrontato continue gare da giugno non si è risparmiata neanche una gara a questi Campionati, gare che per altro l'hanno vista sempre protagonista e che le hanno fruttato nella sua categoria (seniores) un oro nei 100 rana (1,08,89), un oro nei 200 rana (2,27,20), un bronzo nei 200 misti (2,17,59) e un quinto posto nei 50 rana (32,73).

Buone le prestazioni. Infatti i tempi sono, malgrado la stanchezza, in linea con i suoi migliori e buono l'atteggiamento in quanto come

si diceva non si è mai tirata indietro ed ha sempre fatto tutte le gare decise dall'allenatore senza mai porre scuse come la stanchezza o il poco allenamento per non affrontarle. Brava Giulia e ...buone vacanze!!!

Laura Rinaldi