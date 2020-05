E' passata a trovarci nella postazione di ZonaLocale durante la Notte Rosa. Cristina Lodi, fashion blogger, insieme alla sorella Chiara è l'autrice del blog 2 Fashion Sisters.

Come mai a Vasto?

Mio fratello ha sposato una ragazza abruzzese, ad ottobre ero venuta qui al matrimonio. Mi è piaciuto molto l'Abruzzo, mi affascinava Vasto e così sono voluta tornare in vacanza.

Una fashion blogger che tipo di vacanza fa?

Teoricamente doveva essere una vacanza assolutamente rilassante. Poi è capitato di incontrare Marilena di G-Eventi e mi sta facendo conoscere le bellezze del luogo. Mi hanno ospitata in vari locali, sono stata in diverse calette lungo la costa e in zone di Vasto veramente belle. Sto conoscendo l'Abruzzo visto dagli abruzzesi.

Il mondo dei blog oggi crea tendenze forse più dei canali tradizionali. Perchè?

Sono le esperienze di vita di una persona. Io dico veramente se un posto mi è piaciuto. Se non mi sono trovata bene in un locale non lo pubblicizzo. Se sono venuta anche qui è perchè la città mi è piaciuta, sono stata trattata con tanta accoglienza e quindi decido di parlarne.

Tra questi i fashion blog sono tra i più seguiti. Perchè questo successo?

Il nostro fashion blog è un po' particolare perchè io sono una manager d'azienda che lavora a contatto con il settore fashion e luxury e mia sorella è una stilista di borse e calzature. Penso che per fare bene questo lavoro bisogna avere professionalità e conoscenza del settore. Non ci si improvvisa fashion blogger. Le blogger sono molto seguite perchè sono persone normali che raccontano le loro esperienze, la loro vita e propongono il loro modo di vivere il fashion e la moda.

A Vasto cosa hai trovato di interessante?

A Vasto fondamentalmente sto facendo un travel blog più che un fashion blog. Sto conoscendo i luoghi, come gli splendidi trabocchi, le spiagge e penso che anche la natura e queste location molto belle possano fare da contesto ad un outfit molto bello. Oggi sono stata vestita da Lucietta di Boudoir, sono stata pettinata da Cinzia acconciature e truccata da Pavonia.

Cosa te ne sembra della Notte Rosa?

Mi piace, vedo che c'è molta attenzione e cura nei dettagli. E' molto carino.

Se dovessi dare un consiglio a Vasto?

Fare conoscere ancora di più la città, sfruttando ancora maggiormente la rete e gli strumenti che oggi sono a disposizione della promozione turistica, anche attraverso blog tour o altro.