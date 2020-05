Niente da fare per la Vastese che in amichevole contro il Lanciano perde 7-0. All'Aragona, davanti ad una buona cornice di pubblico, gli ospiti passano subito in vantaggio al 2' con Falcinelli, che raddoppia al 10' con una bella conclusione da fuori area e segna il terzo gol al 14' di testa sfruttando un cross dalla destra di Aquilanti. Al 20' Volpe mette a sedere Cialdini e firma il poker. I padroni di casa si vedono in avanti solo al 12' con un tiro di Avantaggiato. Nella ripresa arrivano altri tre gol, al 51' di Thiam, al 71' di Plasmati e al 75' di Di Cecco. In tribuna presente anche il procuratore Donato Di Campli.

La Vastese è scesa in campo con la nuova maglia biancorossa scelta dai tifosi tramite un sondaggio. Nel primo tempo mister Di Santo ha schierato Cialdini tra i pali, Catenaro e Triglione centrali difensivi, Pantalone e Cardone sulle fasce, a centrocampo Spagnuolo, D'Adamo, Avantaggiato, con la fascia di capitano, e Di Vito, in avanti Torres e Antignani. In campo tra i padroni di casa due lancianesi cresciuti nel vivaio della Virtus Lanciano: Cialdini e Cardone. Nella ripresa spazio a tutti gli uomini a disposizione: Delle Donne, Martelli, Napolitano, Ricci, Stranieri, Berardi, Soria, Finamore, Balzano, Galiè. Assenti per infortunio Benedetti e Di Santo, Cianci per motivi di lavoro.

Il Lanciano ha schierato in porta l'ex Pro Vasto Aridità, Aquilanti e Mammarella sulle fasce, Amenta e Minotti centrali in difesa, Turchi, De Col, Calvano e Volpe a centrocampo, Thiam e Falcinelli in attacco. A dirigere la gara l'arbitro Moscato e gli assistenti Marollo e Saraceni, tutti della sezione di Vasto.



Prima dell'inizio della partita premiati dal sindaco Luciano Lapenna e dal presidente della Vastese Giorgio Di Domenico, il presidente rossonero Franco Maio e un rappresentante della BLS, sponsor anche in questa stagione, con il marchio Bper.



Al termine dell'incontro si sono verificati dei tafferugli tra le due tifoserie.

La prossima amichevole dovrebbe essere in programma martedì, forse contro il Montenero. Per quanto riguarda il mercato, dopo l'addio di Casim, sempre più probabile l'arrivo di un difensore o di un centrocampista importante, in grado di fare la differenza.