A Vasto Marina è festa per la Notte Rosa 2013, tante le persone che hanno partecipato alla lunga serata. Musica e divertimento per tutti. Nella nostra fotogallery le immagini dell'evento e le foto di chi è venuto a trovarci nella postazione di ZonaLocale.

Il bilancio. Soddisfatti gli operatori commerciali per la riuscita della manifestazione. In diversi punti sono stati allestiti palchi per far suonare le band e i dj. La stima dei partecipanti durante tutta la notte si attesta sulle 30mila persone. I locali dove si ballava in spiaggia hanno fatto registrare il tutto esaurito, con lunghe code per poter entrare. Fino alle 5 (da qualche parte anche molto più tardi) la musica è andata avanti per intrattenere le persone che hanno fatto l'alba.

Le polemiche. Molte proteste legate al consumo di alcol durante la Notte Rosa. E' un papà a farsi portavoce del pensiero di molti genitori. "E' inconcepibile che venga venduto alcol, e in grandi quantità, ai minorenni - dice R.C.-. Ho visto ragazzi di 15 anni barcollare per quanto avevano bevuto".

Problemi legati anche agli orari di vendita. La protesta arriva da un'attività di lungomare Cordella. "Che senso ha prolungare la musica fino alle 5 del mattino e interrompere la somministrazione di alcolici alle 3? E poi ho visto che non tutti hanno rispettato la legge, continuando a vendere ben oltre gli orari imposti. Così non va bene. Ci vogliono chiarezza e coerenza".