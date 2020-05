"Sarà una rotatoria con raggio di 28 metri e innesti da 4 metri-4 metri e mezzo". E' l'ingegnere della Provincia Paola Campitelli a spiegare le caratteristiche tecniche del rondò di località Sant'Antonio Abate, nella parte alta di Vasto.

All'incrocio divenuto tristemente famoso per l'elevato numero di incidenti (uno dei quali, a Pasquetta del 2007, costò la vita a un 29enne) si farà entro luglio 2014 la rotatoria che i residenti chiedono da anni. Nella sala del Gonfalone del municipio, alla conferenza stampa di presentazione dell'opera pubblica c'è anche Mario D'Ermilio, presidente del circolo socio culturale Sant'Antonio Abate, che ha condotto una lunga battagli per la messa in sicurezza di una delle intersezioni più pericolose della città.

Attorno al tavolo il presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, il vice presidente, Antonio Tavani, il consigliere regionale Antonio Prospero, il sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, il vice sindaco, Vincenzo Sputore, presidente e vice presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Forte e Luigi Marcello.

"Ora abbiamo un progetto definitivo e anche un cronoprogramma per realizzarlo", scandisce il capo dell'amministrazione provinciale. "Nonostante la Provincia non possa contrarre mutui perché è indebitata per 170 milioni di euro, siamo comunque riusciti a stanziare 200mila euro". Il cronoprogramma: "A settembre sarà pronto il progetto esecutivo, poi l'appalto a ottobre, l'inizio dei lavori a dicembre e la fine entro 180 giorni lavorativi. Se non ci saranno intoppi burocratici, la rotatoria sarà pronta entro luglio 2014".

"Nella pianificazione provinciale - racconta Tavani - quest'opera non esisteva. E' stata inserita nel 2009 e finanziata nel 2010 con uno degli ultimi mutui che la Provincia di Chieti ha potuto contrarre".

"Sarà una rotatoria in porfido con area verde interna - spiega Campitelli - con raggio di 28 metri e innesti da 4 metri-4 metri e mezzo, di cui modificheremo gli angoli di deflessione e risagomeremo i marciapiedi. Il cerchio giratorio misurerà 7 metri e 50. Per l'illuminazione, non è stata prevista la solita torre faro, che pure risulta essere molto utile, ma sono previsti cinque pali artistici".

I progettisti sono Piernicola Carlesi e Dino Cilli.