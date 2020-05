Torna questa sera l'appuntamento con la Notte Rosa delle Sirene. In una stagione turistica dalle tante difficoltà il Consorzio Vivere Vasto Marina, insieme a Comune di Vasto e Conferescenti, si affidano all'appuntamento dall'alba al tramonto per "lanciare" l'estate. Un evento che, giunto alla terza edizione, richiamerà persone da tutto il territorio per partecipare alla serata di divertimento no-stop.

Musica dal vivo, dj set, balli di gruppo, animazione, saranno sparsi un po' ovunque sulla riviera. A mezzanotte, nei pressi della rotonda di Viale Dalmazia, lo spettacolo del celebre comico Raul Cremona. E poi si andrà avanti fino al mattino con la musica e il divertimento.

ZonaLocale e Lounge Cafè - La Notte Rosa delle Sirene nell'oasi di ZonaLocale.it e Lounge Café. Venite a trovarci in viale Dalmazia, nel centro di Vasto Marina, dove potrete trascorrere la serata più lunga dell'estate tra musica e sorrisi.

Tre appuntamenti musicali organizzati dal Lounge Cafè in un'unica nottata: concerto dei Marron Glaces e due dj, Valentino Sirolli e Claudio Di Tullio.

Con una foto nell'oasi di ZonaLocale, potrete rendere indelebile il ricordo del vostro divertimento in compagnia. Pubblicheremo le immagini della festa, di cui voi sarete protagonisti. Riceverete un tagliando che vi darà diritto a brindare alla vostra salute con un bicchiere di birra a prezzo scontato.

Con noi ci sarà anche Cristina Lodi, una fashion blogger di Milano che attualmente si trova a Vasto. Nella Notte Rosa verrà a visitare la postazione di ZonaLocale, scatterà delle foto e successivamente scriverà un articolo sul suo blog.

Vi aspettiamo.

I parcheggi - A Vasto Marina l'isola pedonale scatterà alle 17. Tanti i posti riservati alle auto a disposizione dei partecipanti alla Notte Rosa: 350 in via Martiri Istriani, 600 nel piazzale dell'ex stazione Ferroviaria, 500 sul lungomare Duca degli Abruzzi e altri posti all'ingresso sud di Vasto Marina.

A vigilare sul corretto svolgimento della manifestazione ci saranno forze dell'ordine e protezione civile. La musica potrà andare avanti fino al mattino.

