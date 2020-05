In una calda serata d'estate il neo-acquisto della BCC Vasto Basket, Antonio Serroni, fa il suo arrivo nella casa dei biancorossi, il PalaBCC. Ieri sera sono stati il presidente Giancarlo Spadaccini e il coach Sandro Di Salvatore, insieme ai rispettivi vice, Fabio Salvatorelli e Luigi Cicchini e al dirigente Nicola Cicchini, ad accoglierlo ufficialmente tra le fila della squadra che nella prossima stagione disputerà il campionato di divisione Nazionale B. Serroni, 190 centimetri classe 1987, si presenta con maglia di Michael Jordan e proprio davanti alla gigantografia del suo idolo vuole farsi scattare la foto di rito. "Però correggete il numero della maglia!", dice scherzando. Gli hanno dato la canotta numero 19, ma in campionato indosserà la numero 17.

La guardia teramana porta con sè la grande esperienza maturata in tante stagioni tra serie C e B. Con lui la squadra di coach Di Salvatore aggiunge un altro tassello di qualità ad un organico che con Dipierro, Marinelli, Sergio ha giocatori che hanno già calcato con ottimi risultati i parquet della serie B. Poi ci saranno i vastesi Ierbs, Marinaro e Di Tizio, all'esordio in questa categoria con la convinzione di poter fare bene.

La società biancorossa, che dopo ferragosto inizierà la preparazione estiva in vista dell'avvio di stagione all'inizio di ottobre, continua ad essere vigile sul mercato per capire se ci sarà l'opportunità di inserire un altro elemento al roster guidato da Di Salvatore. Il tecnico giuliese si sta preparando per vivere la sua terza stagione da protagonista a Vasto. Era arrivato qui in un momento delicato della storia biancorossa ed oggi è il condottiero di un gruppo che ha regalato tante gioie ai tifosi vastesi. Per far trovare pronta la squadra alla serie B ha preparato un duro programma di allenamenti insieme al suo assistente Cicchini e al preparatore fisico Andrea Ialacci. Ci saranno anche amichevoli e tornei, che vedranno i biancorossi opposti a formazioni di prestigio, come il Chieti che gioca in serie A, o le avversarie "storiche" come Lanciano e Campli.

Nelle prossime settimane prenderà il via anche la campagna abbonamenti, insieme ad una serie di iniziative dedicate ai giovani e a tutti i tifosi in vista della nuova avventura della divisione Nazionale B.