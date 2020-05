Sono ancora in corso le operazioni di bonifica della vasta area di San Lorenzo che oggi pomeriggio è andata a fuoco. L'allarme è scattato nelle prime ore del pomeriggio. Da quel momento il lavoro delle squadre antincendio è andato avanti senza sosta.

La zona andata è quella del vallone lungo via San Lorenzo, nel tratto che confina con Monteodorisio. Ad intervenire sul posto sono stati uomini e mezzi del Corpo Forestale dello Stato, che ha coordinato le operazione, i Vigili del Fuoco di Vasto e Gissi, il Gruppo Comunale di Protezione civile di Vasto, la Valtrigno di Monteodorisio, il gruppo Il Castello e la protezione civile di Scerni.

Sul posto anche un elicottero dei Vigili del Fuoco, che ha effettuato diversi lanci per spegnere le aree non raggiungibili dagli uomini al lavoro. Nel corso del pomeriggio è arrivato nel cielo di Vasto anche un canadair dei Vigili del Fuoco, che ha prima lanciato il liquido ritardante e poi fatto la spola con Vasto Marina per ricaricare in mare e gettare acqua sul fuoco.

Paura per diverse abitazioni nei pressi del fronte del fuoco. Solo il lavoro senza soste dei soccoritori ha impedito che il fuoco raggiungesse le case.